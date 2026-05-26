Совет ЕС продлил санкции против России

Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за якобы нарушение прав человека. Ограничения будут действовать до 28 мая 2027 года.

Источник: Reuters

Совет Европейского союза принял решение о продлении на один год санкционных ограничений в отношении России, введённых, как указывается, за нарушение прав человека. Соответствующая информация содержится в заявлении Совета ЕС.

«Санкции против России за нарушение прав человека продлены до 28 мая 2027 года», — говорится в документе.

Как уточняется, данный механизм является самостоятельным по отношению к «пакетам» экономических санкций. Вместе с тем он предусматривает аналогичные меры, включая запрет на въезд и замораживание активов.