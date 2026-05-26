В Чехии заявили, что дело против митрополита Илариона еще не закрыто

Расследование в отношении митрополита Илариона (в миру Григорий Алфеев) и его оператора еще не закрыто, сообщила прокурор округа Кладно Михаэла Махова, ее слова приводит портал Novinky.
«Дело все еще находится на стадии расследования, но никаких уголовных обвинений никому не предъявлено», — пояснила прокурор.
При этом она подтвердила, что оснований для задержания россиян больше нет. Вместе с этим прокурор отказалась раскрыть, выяснило ли следствие, какое именно вещество было найдено в машине митрополита, сославшись на непубличный характер дела.
Ранее митрополита и его оператора освободили без предъявления обвинений. Их отпустили без каких-либо дополнительных ограничений: без залога, подписки, запрета на выезд или других процессуальных обязательств. При этом экспертиза подтвердила, что найденное в его автомобиле белое вещество относится к запрещенным. Расследование будет продолжено.
Иларион с 2009 по 2022 год возглавлял отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. В июне 2022-го его отстранили и назначили главой Будапештско-Венгерскую епархию.
Спустя два года РПЦ сместила его с этой должности и перевела на службу в храм Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.
Автомобиль митрополита остановили 24 мая после выезда с территории храма святых апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. Вместе с Иларионом в автомобиле находился оператор. Защита отмечала, что правоохранители не назвали причину остановки и сразу приступили к досмотру. В ходе досмотра машины полицейские нашли четыре контейнера с веществом белого цвета, митрополит был задержан.
По словам адвоката Михала Пацовского, машину митрополита ждали. Позже стало известно, что задержание произошло после получения чешскими правоохранителями анонимного письма.
В РПЦ заявили, что священнослужители, легально находящиеся на территории ЕС, «должны быть защищены от незаконного уголовного преследования», и призвали власти Чехии обеспечить соблюдение всех прав митрополита. МИД России тем временем заявил протест временному поверенному в делах Чехии Яну Ондржейке. Ему указали на «абсурдность и полную безосновательность обвинений».
