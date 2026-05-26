Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала озабоченность генсека ООН Антониу Гутерриша планами ударов России по Киеву.
Захарова заявила, что генсеку ООН следовало бы беспокоиться из-за совершенного Киевом убийства детей, а не возмездием Российской Федерации на теракт Киева.
Напомним, удары ВСУ наносили по зданию педагогического колледжа и общежитию в Старобельске волнами в ночь на 22 мая. Подростки мирно спали и не могли вовремя покинуть помещение. Всего в результате атаки Киева погиб 21 ребенок, 65 подростков были ранены. Россия в ответ на теракт заявила, что будет планомерно наносить удары по военным объектам Киева.