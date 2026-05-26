Володин заявил, что в России не ждут Чубайса и других сбежавших олигархов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что возвращение покинувших Россию олигархов в нынешних условиях невозможно. Депутат прокомментировал предположения коллег о том, что новый закон о десятилетних сроках давности по сделкам о приватизации может работать в пользу бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса.
— Им въезд назад заказан. Они там прячутся под лестницами от взрывов. Они теперь понимают, что они натворили. Но уже возврата им нет, поэтому что мы их всуе будем обсуждать? Нам надо заниматься своим развитием, — передает слова парламентария Интерфакс.
Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал законным решение нижестоящей инстанции о взыскании с Анатолия Чубайса и бывших топ-менеджеров компании 5,5 миллиарда рублей по убыткам при реализации проекта планшета Plastic Logic.
Компания подала иск к Чубайсу и бывшим топ-менеджерам после провала проекта — планшеты не поступили на рынок. Представители «Роснано» посчитали, что действия ответчиков причинили ущерб организации.
В апреле этого года Арбитражный суд частично удовлетворил требования истца. Чубайса и других ответчиков обязали выплатить 3,89 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов.