Захарова: Генсеку ООН стоит беспокоиться из-за убийства детей Киевом

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешу стоит проявить беспокойство по поводу убийства Киевом невинных детей. С таким заявлением во вторник, 26 мая, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
— Генсек ООН должен был бы обеспокоиться убийством невинных детей, совершенным киевским режимом, — приводит слова Захаровой ТАСС.
Так дипломат прокомментировала то, что Гутерреш выразил обеспокоенность по поводу планов системных ударов российской армии по военно-промышленному комплексу Украины.
МИД России 25 мая объявил, что Вооруженные силы приступают к нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Днем ранее в Министерстве обороны сообщили, что армия России нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».
26 мая Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России Сергея Нечаева для обсуждения ситуации, возникшей после недавних ответных атак России на объекты военно-промышленного комплекса на Украине.