Вирус Эбола: узнаю «брата» ковида

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, реагируя на информацию о якобы обнаруженных зараженных вирусом лихорадки Эбола уже в Италии, отметил интересную закономерность. Как только, по его словам, утихла паника по поводу распространения хантавируса, тут же попытались раздуть панику вокруг проникновения в Европу новой напасти — Эболы.

Вывод Дмитриев делает однозначный: таким образом в Евросоюзе стремятся замаскировать неизбежный энергетический шатдаун. Притом что в его основе не инфекция, а недальновидные бюрократические решения. Похоже, кому-то греет темную душу опыт локдауна времен COVID-19, когда закрытые границы, сворачивание деловой активности, разного рода социальные ограничения позволили решить ряд глобальных экономических проблем.

В том числе в плане перераспределения ресурсов, маршрутов и цепочек поставок. Ныне же закрытие Ормуза, отказ от энергетических поставок из России, диверсии на трубопроводах и путях энергоэкспорта не просто вздули цену энергии, снизив конкурентоспособность европейской промышленности, стимулировав рост безработицы и социального недовольства, а просто поставили страны перед лицом дефицита авиакеросина. А это привело к отмене сотен рейсов, недостатку солярки, что сказывается на сельскохозяйственных работах и грузовых перевозках, на которых держится европейская экономика.

Видимо, велик соблазн вернуться к формуле 2020 года. Границы закрываются, как и тот период. На этот раз на пути переброски бензина и солярки в соседние страны. Не время делиться.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
