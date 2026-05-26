Вывод Дмитриев делает однозначный: таким образом в Евросоюзе стремятся замаскировать неизбежный энергетический шатдаун. Притом что в его основе не инфекция, а недальновидные бюрократические решения. Похоже, кому-то греет темную душу опыт локдауна времен COVID-19, когда закрытые границы, сворачивание деловой активности, разного рода социальные ограничения позволили решить ряд глобальных экономических проблем.
В том числе в плане перераспределения ресурсов, маршрутов и цепочек поставок. Ныне же закрытие Ормуза, отказ от энергетических поставок из России, диверсии на трубопроводах и путях энергоэкспорта не просто вздули цену энергии, снизив конкурентоспособность европейской промышленности, стимулировав рост безработицы и социального недовольства, а просто поставили страны перед лицом дефицита авиакеросина. А это привело к отмене сотен рейсов, недостатку солярки, что сказывается на сельскохозяйственных работах и грузовых перевозках, на которых держится европейская экономика.
Видимо, велик соблазн вернуться к формуле 2020 года. Границы закрываются, как и тот период. На этот раз на пути переброски бензина и солярки в соседние страны. Не время делиться.