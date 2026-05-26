Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белоруссии заявили о попытках нарушения границы украинскими БПЛА

В Белоруссии фиксируются практически ежедневные попытки нарушения государственной границы украинскими беспилотными летательными аппаратами, сообщил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. Заявление прозвучало в ходе заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, передает БелТА.

Источник: AP 2024

«Ежедневно нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БПЛА и их падение на наши территории. В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами. Только за последнюю неделю их было 116. Дежурные силы по ним применялись 59 раз», — заявил Вольфович.

Ранее в тот же день секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил, что страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии нанесения ударов по территории Союзного государства России и Белоруссии.

21 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не намерена втягиваться в украинский конфликт. Он подчеркнул, что Минск вступит в него только в случае агрессии против территории страны.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше