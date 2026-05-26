В Белоруссии заявили о попытках нарушения границы украинскими БПЛА

«Ежедневно нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БПЛА и их падение на наши территории. В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами. Только за последнюю неделю их было 116. Дежурные силы по ним применялись 59 раз», — заявил Вольфович.