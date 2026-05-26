ВМС США возобновили сопровождение судов в Ормузском проливе

Военно-морские силы США, как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, возобновили сопровождение судов в акватории Ормузского пролива.
«Чиновники рассказали Wall Street Journal, что ВМС США сопроводили греческий супертанкер с двумя миллионами баррелей нефти на борту при пересечении акватории у побережья Омана», — отмечается в публикации.
Согласно данным газеты, в ближайшие дни американские ВМС намерены сопроводить порядка десяти судов, среди которых супертанкеры и контейнеровозы, через Ормузский пролив.