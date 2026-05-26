Нетаньяху заявил об атаке нового лидера боевого крыла ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля нанесла удар в городе Газа по Мухаммеду Оде, который около недели назад был назначен новым лидером боевого крыла группировки ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Армия обороны Израиля атаковала в Газе Мухаммеда Оду — нового лидера боевого крыла ХАМАС и одного из организаторов резни 7 октября», — приводит слова Нетаньяху его канцелярия.
По сообщению ведомства, Оде занимал пост главы разведки ХАМАС во время атаки 7 октября. Он был назначен около недели назад на место Иззэддина аль-Хаддада, убитого в результате удара ЦАХАЛ по сектору Газа примерно две недели назад.
В канцелярии также отметили, что Оде несёт ответственность за убийства, похищения и ранения многих израильских граждан и военных.
Ранее стало известно, что слушания в Иерусалимском окружном суде по делу Нетаньяху неожиданно завершились досрочно.