Путин заявил о дружеских и искренних отношениях с Токаевым

Президент России Владимир Путин заявил, что у него сложились дружеские и искренние отношения с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом российский лидер написал в статье для газеты «Казахстанская правда», опубликованной накануне его государственного визита в Казахстан.