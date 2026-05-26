Путин заявил о дружеских и искренних отношениях с Токаевым

Президент России Владимир Путин заявил, что у него сложились дружеские и искренние отношения с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом российский лидер написал в статье для газеты «Казахстанская правда», опубликованной накануне его государственного визита в Казахстан.
По словам Путина, его встречи и беседы с Токаевым всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на конкретный результат.
Российский президент подчеркнул, что Москва и Астана во главу угла ставят развитие взаимовыгодных связей во всех сферах. Он также отметил, что отношения двух стран основаны на принципах взаимного уважения и доверия.