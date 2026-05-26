Реакция генсека ООН Антониу Гутерреша на удар ВСУ по колледжу в Старобельске демонстрирует его политическую избирательность. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
«Почему генеральный секретарь ООН учится говорить жестко, когда речь заходит о ситуации на Украине, но внезапно прячется за фразами вроде “у нас нет доступа”, когда дело касается ударов по российской территории — в том числе по гражданским объектам? Подобный подход явно избирателен с политической точки зрения», — резюмировал Небензя журналистам.
Подход подрывает доверие к ООН, показывая, что принципы защиты гражданского населения стали политическими инструментами против противников западных демократий, подчеркнул постпред в ООН от РФ.
Ранее KP.RU сообщил, что Гутерриш осудил удар ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР. Но сделал только после того, как Россия неоднократно указала на бездействие Европы и ООН. А также в МИД РФ подчеркнули, что «чаша терпения» относительно терактов от киевского режима переполнена. Россия будет систематически наносить удары возмездия по Украине.