Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: реакция Гутерреша на удар ВСУ в ЛНР демонстрирует его избирательность

В России прокомментировали реакцию главы ООН на теракт ВСУ в ЛНР.

Источник: Комсомольская правда

Реакция генсека ООН Антониу Гутерреша на удар ВСУ по колледжу в Старобельске демонстрирует его политическую избирательность. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

«Почему генеральный секретарь ООН учится говорить жестко, когда речь заходит о ситуации на Украине, но внезапно прячется за фразами вроде “у нас нет доступа”, когда дело касается ударов по российской территории — в том числе по гражданским объектам? Подобный подход явно избирателен с политической точки зрения», — резюмировал Небензя журналистам.

Подход подрывает доверие к ООН, показывая, что принципы защиты гражданского населения стали политическими инструментами против противников западных демократий, подчеркнул постпред в ООН от РФ.

Ранее KP.RU сообщил, что Гутерриш осудил удар ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР. Но сделал только после того, как Россия неоднократно указала на бездействие Европы и ООН. А также в МИД РФ подчеркнули, что «чаша терпения» относительно терактов от киевского режима переполнена. Россия будет систематически наносить удары возмездия по Украине.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше