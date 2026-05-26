Ранее KP.RU сообщил, что Гутерриш осудил удар ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР. Но сделал только после того, как Россия неоднократно указала на бездействие Европы и ООН. А также в МИД РФ подчеркнули, что «чаша терпения» относительно терактов от киевского режима переполнена. Россия будет систематически наносить удары возмездия по Украине.