Путин в статье «Казахстанской правды» рассказал об отношениях двух стран

Владимир Путин заявил, что партнерство РФ и Казахстана опираются на принципы взаимного уважения.

Источник: Аргументы и факты

Перед поездкой российского президента в Казахстан в издании «Казахстанская правда» была опубликована статья Владимира Путина, озаглавленная «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии».

В этом материале глава государства подчеркнул, что между Москвой и Астаной существуют «очень крепкие связи дружбы, добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества», а также отметил стратегическое партнёрство и союзнический характер взаимодействия двух стран.

Кроме того, российский президент высказался о «новой, соответствующей требованиям времени и устремлённой вперёд» Конституции Казахстана. По его словам, граждане Казахстана, одобрив её, в значительном большинстве выразили поддержку курса президента Касым-Жомарта Токаева, направленного на усиление государственных структур, масштабное обновление страны и устойчивый прогресс в социальной, экономической, а также духовной и нравственной сферах.

Также Путин рассказал о «по-настоящему тёплых, искренних отношениях» со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

«Наши встречи, беседы всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат. Во главу угла мы неизменно ставим наращивание взаимовыгодных российско-казахстанских связей во всех областях», — заявил российский лидер.

С 27 по 29 мая Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом. По прибытии Токаев лично встретит российского президента в аэропорту. После этого их ожидает обед, в ходе которого они обсудят важнейшие вопросы, касающиеся развития двусторонних отношений.