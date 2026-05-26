Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВМС США перехватили 108 судов с начала блокады иранских портов

С начала соблюдения блокады иранских портов военно-морские силы США перехватили уже 108 судов, сообщило Центральное командование ВС США в «X».

Источник: РБК

С начала соблюдения блокады иранских портов военно-морские силы США перехватили уже 108 судов, сообщило Центральное командование ВС США в «X».

«По состоянию на 26 мая американские силы перенаправили 108 коммерческих судов для обеспечения соблюдения блокады», — говорится в сообщении. 23 мая командование заявило о перехвате 100 судов.

25 мая армия США сообщила, что ударила по двум катерам КСИР, которые минировали Ормузский пролив, а также по иранскому ЗРК, нацеленному на американские самолеты. При этом США заявили о сохранении перемирия после ударов по Ирану.

По данным Axios, соглашение, которое готовят переговорщики от США и Ирана, предусматривает продление перемирия на 60 дней. При этом 19 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что был «в часе» от решения возобновить удары, но ему позвонили и попросили «дать еще пару дней», поскольку Тегеран «ведет себя разумно». Позже президент США подчеркнул, что переговоры идут конструктивно, однако спешить со сделкой не стоит, чтобы избежать ошибок.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше