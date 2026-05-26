ВМС США перехватили 108 судов с начала блокады иранских портов

С начала соблюдения блокады иранских портов военно-морские силы США перехватили уже 108 судов, сообщило Центральное командование ВС США в «X».
«По состоянию на 26 мая американские силы перенаправили 108 коммерческих судов для обеспечения соблюдения блокады», — говорится в сообщении. 23 мая командование заявило о перехвате 100 судов.
25 мая армия США сообщила, что ударила по двум катерам КСИР, которые минировали Ормузский пролив, а также по иранскому ЗРК, нацеленному на американские самолеты. При этом США заявили о сохранении перемирия после ударов по Ирану.
По данным Axios, соглашение, которое готовят переговорщики от США и Ирана, предусматривает продление перемирия на 60 дней. При этом 19 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что был «в часе» от решения возобновить удары, но ему позвонили и попросили «дать еще пару дней», поскольку Тегеран «ведет себя разумно». Позже президент США подчеркнул, что переговоры идут конструктивно, однако спешить со сделкой не стоит, чтобы избежать ошибок.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».