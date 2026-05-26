ВМС США перехватили 108 судов с начала блокады иранских портов

По данным Axios, соглашение, которое готовят переговорщики от США и Ирана, предусматривает продление перемирия на 60 дней. При этом 19 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что был «в часе» от решения возобновить удары, но ему позвонили и попросили «дать еще пару дней», поскольку Тегеран «ведет себя разумно». Позже президент США подчеркнул, что переговоры идут конструктивно, однако спешить со сделкой не стоит, чтобы избежать ошибок.