Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полянский назвал верхом цинизма отсутствие осуждения в ОБСЕ теракта в Старобельске

Постпред РФ при ОБСЕ пояснил, что швейцарское председательство и профильные структуры организации «сделали вид, что не видят, как тела убитых режимом Зеленского детей достают из-под бетонных завалов, хотя эти кадры облетели весь мир».

ВЕНА, 26 мая. /ТАСС/. Отсутствие реакции руководства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на теракт в Старобельске — это очередное проявление малодушия Запада и верх цинизма. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский.

ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР. Погиб 21 человек. В момент удара в учебном заведении находились 86 детей.

«Налицо прямое попрание Украиной Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребенка 1989 года и ряда других значимых международных актов. В этих условиях позорно и малодушно выглядело отсутствие осуждения этой варварской атаки со стороны ОБСЕ. Это верх цинизма, и я думаю, что вы это прекрасно понимаете», — обратился он к действующему швейцарскому председательству ОБСЕ на совместном спецзаседании Постоянного совета — Форума ОБСЕ.

«Весьма сожалеем, что в нарушение процедур ОБСЕ наш запрос (на проведение отдельного заседания по теме теракта — прим. ТАСС) был отклонен действующим председательством», — добавил дипломат.

Полянский пояснил, что швейцарское председательство и профильные структуры организации «сделали вид, что не видят, как тела убитых режимом Зеленского детей достают из-под бетонных завалов, хотя эти кадры облетели весь мир». «В духе избирательной слепоты, охватившей всех наших западных коллег, вы, господин председатель, спрятались за смехотворной отговоркой о том, что не владеете обстоятельствами бойни в Старобельске, хотя в других ситуациях вы сразу же принимаете на веру любые утверждения киевской хунты и никаких расследований не требуете», — заключил Полянский.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше