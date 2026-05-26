Bild: в ХДС обсуждают сценарий замены Мерца на нового канцлера

Однако на деле замена сопряжена со значительными политическими рисками для всех сторон, которые ее инициируют. Ее успех зависит и от действующего канцлера, и от его потенциального преемника. Прежде всего, неизвестно, будет ли готов Мерц по своей воле уйти в отставку или сделает это лишь после давления со стороны однопартийцев. В числе тех, кто может заменить Мерца, обсуждаются премьер-министры Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст, который считается фаворитом, Гессена Борис Рейн и Саксонии Михаэль Кречмер. При этом, как пишет Bild, знающие Мерца люди по-разному оценивают его готовность подать в отставку. Одни говорят, что он очень близко к сердцу принимает критику в свой адрес и в случае, если запланированные реформы провалятся, может «выкинуть белый флаг». В то же время другие утверждают, что Мерц не покинет свой пост без борьбы.