Дмитриев: экс-глава МИД Британии прикрывает провалы в энергетике темой Эболы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что бывший глава МИД Великобритании Дэвид Милибэнд пытается вызвать панику вокруг лихорадки Эбола, чтобы отвлечь внимание от проблем в британской энергетике.
«Дэвид Милибэнд хочет, чтобы паника вокруг Эболы заглушила его провальные решения в сфере энергетики Великобритании. Он разрушил энергетическую независимость страны и не испытывает ни капли стыда», — написал Дмитриев в X.
Таким образом глава РФПИ прокомментировал публикацию Милибэнда, в которой тот предупредил о рисках распространения лихорадки Эбола.