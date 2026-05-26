Путин в преддверии визита в Астану написал статью о сотрудничестве с Казахстаном

В преддверии государственного визита в Казахстан Владимир Путин опубликовал статью в газете «Казахстанская правда» под названием «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии». Текст опубликован на официальном сайте Кремля.
Российский лидер поделился оценками состояния и перспектив двусторонних отношений, отметив, что у него с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым выстроились действительно дружеские, искренние отношения.
По словам Путина, в условиях геополитической турбулентности роль межгосударственных объединений с участием обеих стран сейчас как никогда важна.