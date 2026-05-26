Путин: в РФ с большим уважением относятся к процветающему Казахстану

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россияне очень уважают Казахстан с его динамично растущей экономикой и эффективной политической системой, отметил президент РФ Владимир Путин.
«В нашей стране с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану с его эффективной, поддерживаемой народом политической системой, стабильной и динамично растущей экономикой», — написал он в статье, опубликованной в преддверии госвизита в Казахстан.
Путин обратил внимание, что недавно республика приняла новую, отвечающую духу времени и ориентированную в будущее конституцию. «Голосуя за нее, казахстанские граждане подавляющим большинством выразили одобрение проводимому президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым курсу на упрочение государственных институтов, на комплексную модернизацию страны, достижение устойчивого социально-экономического и духовно-нравственного развития. Убежден, что все эти масштабные преобразования будут успешными и на деле поспособствуют укреплению государства и росту благосостоянию людей», — добавил президент РФ.