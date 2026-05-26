Путин: между регионами РФ и Казахстана действует более 80 соглашений

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Между регионами России и Казахстана заключено более 80 соглашений в различных областях. На это указал президент России Владимир Путин в статье, опубликованной в преддверии госвизита в Казахстан.
«Существенную лепту в наши добрососедские отношения вносит межрегиональное и приграничное взаимодействие. По этой линии действует более 80 соглашений в торговле и образовании, науке и культуре», — подчеркнул президент.
По его словам, регулярно проводятся форумы регионов, обмены делегациями, бизнес-миссиями и выставками.