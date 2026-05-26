Путин: число квот в вузах для казахстанцев увеличено до 800 мест

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что число правительственных квот в российских вузах для казахстанцев на следующий учебный год увеличено до 800 мест. Об этом он написал в своей статье, опубликованной в газете «Казахстанская правда» в преддверии госвизита в эту страну.
«В российских вузах, включая восемь филиалов в Казахстане, обучается более 60 тысяч казахстанских студентов. На будущий учебный год количество правительственных квот для казахстанцев увеличено до 800 мест», — написал Путин.
Он отметил, что успешно работают казахстанские филиалы многих ведущих российских университетов, включая МГУ и МГИМО. В сентябре 2025 года начал свою деятельность первый в России филиал иностранного высшего учебного заведения, и примечательно, что им стал именно вуз из Казахстана — Национальный университет имени Аль-Фараби. В целом, по оценке российского лидера, активно наращиваются гуманитарные контакты, сотрудничество в сфере образования, академических и научных обменов. «Полностью согласен с мнением президента [Казахстана Касым-Жомарта] Токаева, которое он не раз высказывал в своих выступлениях, о важности вовлечения в двусторонние связи молодежи. Ведь именно молодым людям предстоит определять будущее российско-казахстанских отношений, закреплять достигнутое и наполнять наше партнерство современным содержанием», — подчеркнул глава российского государства.