Путин: число квот в вузах для казахстанцев увеличено до 800 мест

Он отметил, что успешно работают казахстанские филиалы многих ведущих российских университетов, включая МГУ и МГИМО. В сентябре 2025 года начал свою деятельность первый в России филиал иностранного высшего учебного заведения, и примечательно, что им стал именно вуз из Казахстана — Национальный университет имени Аль-Фараби. В целом, по оценке российского лидера, активно наращиваются гуманитарные контакты, сотрудничество в сфере образования, академических и научных обменов. «Полностью согласен с мнением президента [Казахстана Касым-Жомарта] Токаева, которое он не раз высказывал в своих выступлениях, о важности вовлечения в двусторонние связи молодежи. Ведь именно молодым людям предстоит определять будущее российско-казахстанских отношений, закреплять достигнутое и наполнять наше партнерство современным содержанием», — подчеркнул глава российского государства.