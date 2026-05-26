Владимир Путин высказался о новой Конституции Казахстана

Президент России Владимир Путин в своей статье «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии» высоко оценил новую Конституцию Казахстана, назвав ее отвечающей духу времени и ориентированной в будущее. Он подчеркнул, что Москва готова «всемерно развивать многоплановые союзнические отношения» с Астаной.
Глава государства также выразил глубокое уважение к Казахстану, отметив его «эффективную политику, стабильную и динамично растущую экономику». Особое внимание президент уделил экономическому сотрудничеству, поскольку Москва и Астана являются крупными торговыми партнерами. Путин напомнил о роли Каспийского трубопроводного консорциума, через который проходит более 80 процентов мирового экспорта казахстанской нефти.
— У нас с президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым выстроились действительно дружеские, искренние отношения. Наши встречи, беседы всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат. Во главу угла мы неизменно ставим наращивание взаимовыгодных российско-казахстанских связей во всех областях, — добавил Путин.
Президент России выразил уверенность, что предстоящие переговоры с коллегой из Казахстана придадут новый импульс укреплению и без того прочного партнерства между двумя странами. Путин отметил и значительный объем российских капиталовложений в казахстанскую экономику, который превышает 30 миллиардов долларов, передает текст статьи «Казахстанская правда».
Помощник президента России по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин прибудет с официальным визитом в Астану вечером в среду, 27 мая, где его встретит Касым-Жомарт Токаев.