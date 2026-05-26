Путин прокомментировал новую Конституцию Казахстана

Владимир Путин назвал новую конституцию Казахстана соответствующей духу времени.

Президент России Владимир Путин в своей статье «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии», опубликованной 27 мая на сайте Кремля, заявил, что новая конституция Казахстана соответствует современным требованиям времени.

«Ваша республика недавно приняла обновлённую Конституцию, которая отражает дух сегодняшнего дня и устремлена в будущее», — указал Путин.

Он также подчеркнул, что граждане страны, поддержавшие на референдуме новую конституцию, тем самым одобрили политику президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленную на развитие государства, укрепление экономики и духовно-нравственное совершенствование общества.

«Я уверен, что все эти значительные преобразования будут реализованы успешно и на деле помогут усилению государственности и повышению уровня жизни населения», — добавил российский лидер.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 26 мая сообщил, что на 28−29 мая намечен официальный визит Путина в Казахстан. Поездка приурочена к проведению в Астане саммита Евразийского экономического союза и заседания Высшего Евразийского экономического совета.

