Небензя: теракт в Старобельске показал, что Киев не остановится ни перед чем

ООН, 26 мая. /ТАСС/. Теракт в Старобельске продемонстрировал, что киевский режим не остановится ни перед чем. Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Киевский режим не остановится ни перед чем, чтобы действовать так, как он действовал в Старобельске», — заявил дипломат.
Небензя также назвал позором реакцию ряда участников заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе России. «Было действительно стыдно слышать, что они говорили после того, как мы созвали это заседание, чтобы продемонстрировать, что произошло и насколько преднамеренно это было спланировано и осуществлено», — добавил постпред России.
В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР подверглись комбинированному, многоэтапному и преднамеренному удару со стороны ВСУ. В этот момент там находились 86 детей.
В результате террористической атаки ВСУ погиб 21 человек. Среди 44 раненых — 42 студента и 2 сотрудника колледжа. Возраст пострадавших учащихся — от 15 до 22 лет.
В ответ на действия Украины 25 мая МИД РФ сообщил о переходе ВС России к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.