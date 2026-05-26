Россия сделала Казахстану особенный подарок: вот о чем речь

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ Казахстану сделала особенный подарок. Отмечается, что речь идет о тиграх. Москва передала их Астане, и они скоро будут выпущены в дикую природу. Об этом глава государства рассказал сообщил Путин в статье, опубликованной в преддверии госвизита.
«В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу. В Хабаровском крае были выловлены два взрослых тигра и пара тигрят», — говорится в сообщении от политика.
Ранее KP.RU сообщил, что в скором времени у Путина запланирован визит в Казахстан. Он там встретится с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. Подчеркивается, что главы государств обсудят текущие отношения между странами, поговорят о взаимовыгодном сотрудничестве и не исключено, что подпишут некоторые документы.