Путин пожелал гражданам Казахстана благополучия и процветания

Президент России Владимир Путин передал гражданам Казахстана пожелания здоровья, благополучия и процветания. Об этом глава государства написал в статье «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии», опубликованной в газете «Казахстанская правда».
«Конечно, пользуясь случаем, передаю самые добрые пожелания здоровья, благополучия и процветания всем гражданам дружественного Казахстана», — написал российский лидер.
Кроме того, Путин назвал Казахстан дружественной страной и выразил уверенность, что предстоящие переговоры в ходе его визита придадут новый импульс укреплению российско-казахстанских отношений.