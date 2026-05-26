Путин оценил объем капиталовложений России в экономику Казахстана в $30 млрд

Общая сумма российских капиталовложений в экономику Казахстана составляет почти $30 млрд. Об этом написал президент России Владимир Путин в статье «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии», опубликованной в преддверии визита российского президента в республику.

«Свыше 40 процентов всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом — это компании, созданные совместно с партнерами из России», — отметил господин Путин (цитата по сайту Кремля). В Казахстане реализуется около 70 крупных проектов с участием российских инвесторов. Благодаря этому в сферах автомобилестроения, тяжелого машиностроения, химической промышленности и других технологичных отраслях создано более 60 тыс. новых рабочих мест, отмечается в статье.

«Активно развивается российско-казахстанское сотрудничество в энергетике», — добавил российский президент. За счет работы Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России обеспечиваются поставки более 80% совокупного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки, подчеркнул Владимир Путин. «Российский бизнес предлагает казахстанским партнерам уникальные разработки и технологии в области альтернативной и “чистой” энергетики», — указано в публикации.

Визит российского президента в Казахстан продлится с 27 по 29 мая. Владимир Путин проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.