Норвегия отказалась эвакуировать своих дипломатов из Киева

Ранее, в понедельник, МИД России заявил, что после атаки Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске российские военные приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая сотрудников дипломатических миссий, как можно скорее покинуть украинскую столицу.