Норвегия отказалась эвакуировать своих дипломатов из Киева

Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что не планирует эвакуировать свой дипломатический персонал с территории Украины.

Источник: Reuters

Министерство иностранных дел Норвегии не планирует эвакуировать свой дипломатический персонал с территории Украины, несмотря на рекомендацию российского внешнеполитического ведомства иностранцам незамедлительно покинуть Киев. Об этом сообщает норвежская газета Dagbladet со ссылкой на пресс-секретаря норвежского МИД Йоханне Северинсен.

Ранее, в понедельник, МИД России заявил, что после атаки Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске российские военные приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая сотрудников дипломатических миссий, как можно скорее покинуть украинскую столицу.

«Министерство иностранных дел не отзывает норвежский персонал с Украины», — приводит издание слова представителя ведомства.

Как уточнила Северинсен, в настоящее время на Украине находятся около 50 граждан Норвегии.

Глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде во вторник сообщил о вызове российского посла в связи с рекомендацией МИД РФ иностранным гражданам, в том числе персоналу дипмиссий, о необходимости срочно покинуть Киев.