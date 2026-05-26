Израиль предупредил о готовящихся ударах по 34 поселкам на юге Ливана

БЕЙРУТ, 26 мая. /ТАСС/. Жители 34 населенных пунктов Южного Ливана получили предупреждение от израильской армии о готовящихся авианалетах на расположенные в них объекты шиитской организации «Хезболлах».
Военный представитель Авихай Эдри в заявлении, распространенном на арабском языке в X, потребовал от ливанцев покинуть опасную зону. «Любой, кто находится поблизости от шиитских боевиков, их объектов или военной техники, подвергает свою жизнь серьезной угрозе, — говорится тексте. — В целях безопасности вам следует немедленно выехать за пределы поселков на расстояние не менее 1 000 метров».
Жителям селений Бир-Санасиль, Кабриха, Клавия, Кфар-Дунин, Мадждаль-Сильм, Тоулин, Саввана и Хирбет-Сильм предписано переместиться на северный берег реки Захрани в связи с готовящимися бомбардировками.
В первой половине дня уведомление о необходимости срочно эвакуироваться на север страны получили жители города Набатия — административного центра одноименной провинции Южного Ливана, где до начала военных действий проживало 120 тыс. человек.
24 мая начальник генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что утвердил новый план боевых действий против всех террористических структур «Хезболлах». 26 мая премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильские войска расширяют военную операцию на юге Ливана и берут под контроль стратегические районы.