Израиль предупредил о готовящихся ударах по 34 поселкам на юге Ливана

Военный представитель Авихай Эдри в заявлении, распространенном на арабском языке в X, потребовал от ливанцев покинуть опасную зону. «Любой, кто находится поблизости от шиитских боевиков, их объектов или военной техники, подвергает свою жизнь серьезной угрозе, — говорится тексте. — В целях безопасности вам следует немедленно выехать за пределы поселков на расстояние не менее 1 000 метров».