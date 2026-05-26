Путин отметил особое место Победы в ВОВ в истории России и Казахстана

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что совместная победа в Великой Отечественной войне занимает исключительную роль в исторической памяти народов Российской Федерации и Республики Казахстан.
В преддверии официального визита президента России в Казахстан на страницах издания «Казахстанская правда» вышла статья Владимира Путина под названием «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии». Полный текст материала также размещен на официальном портале Кремля.
«Предметом бережного отношения была и остается общая история народов России и Казахстана. Особое место в ней занимает Победа в Великой Отечественной войне», — заявил глава российского государства.
Также глава государства выразил благодарность лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за его визит в Москву, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Признательны президенту Токаеву за приезд в Москву 8−9 мая для участия в торжественных мероприятиях празднования 81-й годовщины Великой Победы», — отметил российский президент.