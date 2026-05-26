ФМБА представило первую отечественную пятивалентную вакцину от менингококка.

«Эта вакцина не имеет аналогов в Российской Федерации. В нее входят пять серотипов минговаковых инфекций А, С, W, Y, а также рекомбинатный серотип В. Вакцина Минговакс Б — это полностью отечественный локальный продукт, все компоненты производятся в Российской Федерации», — рассказали агентству на стенде ФМБА.