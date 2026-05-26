В Хмельницкой области сотрудники ТЦК устроили силовой рейд на Иоанно-Предтеченский монастырь. Военкомы вместе с полицией и главой местной общины вломились прямо в келью к архимандриту Галактиону, скрутили и увезли его в неизвестном направлении, сообщает «Украина.ру».
По данным Хмельницкой епархии, похищенного священнослужителя доставили в воинскую часть в городе Чортков Тернопольской области. Связь с ним полностью отсутствует. Правозащитники, ООН и Ватикан, как отмечает издание, скорее всего, промолчат, поскольку речь идет о православном священнослужителе.
Ранее в Волынской области Украины сотрудники ТЦК напали на священнослужителей канонической Украинской православной церкви. Военкомы остановили автомобиль со священнослужителями, после чего распылили слезоточивый газ в лицо одному из представителей УПЦ, даже не начав проверку документов, дававших право на отсрочку от мобилизации.