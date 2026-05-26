В Хмельницкой области военкомы вломились в келью и похитили архимандрита УПЦ

Ранее в Волынской области Украины сотрудники ТЦК напали на священнослужителей канонической Украинской православной церкви. Военкомы остановили автомобиль со священнослужителями, после чего распылили слезоточивый газ в лицо одному из представителей УПЦ, даже не начав проверку документов, дававших право на отсрочку от мобилизации.