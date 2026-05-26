Глава кубинского МИД с трибуны ООН призвал США оставить Кубу в покое

«Призываем правительство США оставить Кубу в покое и позволить ей жить в мире», — сказал министр, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Он отметил, что «ничем не оправданное военное нападение» на Остров свободы, о возможности которого не раз говорил президент США Дональд Трамп, «приведет к кровавой бойне».
«Погибнут кубинцы, которые будут защищать свою страну и свои принципы, погибнут молодые американцы, которые, напротив, не будут бороться за свои принципы и идеалы, а будут отстаивать империалистическую неофашистскую политику, направленную на грабеж и завоевания, отстаивание империалистических целей», — подчеркнул Родригес Паррилья. Он также обратился к гражданам США, чтобы они «помнили о человеческих ценностях, пацифизме и идеалах человечества».
Говоря о выдвинутых 20 мая правительством США обвинениях одному из лидеров Кубинской революции Раулю Кастро, глава МИД карибской республики назвал это «совершенно безнравственной акцией, произвольной в правовом отношении и злоупотреблением юрисдикции США через манипулирование, через подлые обвинения в незаконных действиях, которые США часто сами совершают в нарушение своих же законов в условиях полной безнаказанности».
«Это политически мотивированное решение, направленное на то, чтобы ввести в заблуждение как граждан США, так и иностранцев. Это злонамеренная авантюра против Кубы, направленная на то, чтобы построить [на острове] новое государство», — подчеркнул министр.
Вместе с тем он отметил, что на Кубе хорошо относятся к американским гражданам, «всегда будут тепло принимать американских гостей и туристов», права которых при посещении Кубы сейчас ограничивает их же правительство. «Мы также будем готовы к переговорам [с США], направленным на решение наших общих проблем, без вмешательства в наши внутренние дела и в наш выбор, чтобы найти цивилизованные формы двустороннего сотрудничества», — сказал Родригес Паррилья.