Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Галузин проведет брифинг для дипкорпуса после заявления об ударах по Киеву

В МИД РФ проведут брифинг для дипкорпуса после заявления об ударах по Киеву.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин в среду проведет брифинг для иностранного дипкорпуса в Москве в связи с заявлением российской стороны о начале системных ударов по объектам ВСУ в Киеве и призывом эвакуировать зарубежных дипломатов из украинской столицы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы получаем вопросы о том, как им лучше выстроить работу на месте в связи с заявленными обстоятельствами. И для представителей этих стран будет приведен специальный брифинг на уровне заместителя министра иностранных дел, Михаил Юрьевич Галузин завтра встретится с дипломатическим корпусом в Москве. Изложим наши подходы, ответим на вопросы», — сказала она радио «Комсомольская правда».

В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше