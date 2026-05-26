Запад снабжает Киев оружием для совершения преступлений, заявил Небензя

Небензя: Запад снабжает Киев оружием для совершения преступлений.

Источник: © РИА Новости

ООН, 26 мая — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в свете атаки ВСУ по колледжу в Старобельске заявил, что Запад снабжает Киев оружием для совершения преступлений.

«Режим Зеленского и его западные кампусы, поставляющие украинским вооруженным силам оружие для совершения преступлений против наших людей, показали всему миру, что они управляют… Они открыто попирают Женевскую конвенцию и дополнительные протоколы к ней, которые регулируют защиту цивилизации во время конфликтов», — сказал Небензя на пресс-конференции в ООН.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.

