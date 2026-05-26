Израиль атаковал нового командира боевого крыла «Хамаса» в Газе

Мухаммад Уда занимал пост лидера боевого крыла радикальной организации всего неделю. 19 мая он был назначен на место Иззэддина аль-Хаддада. Последнего ликвидировали в результате атаки ЦАХАЛ на сектор Газа около двух недель назад, написал в соцсети X министр обороны Израиля Исраэль Кац. Уда ранее возглавлял военную разведку «Бригад аль-Кассама» и принимал участие в подготовке нападения 7 октября.