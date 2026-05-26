Экс-супруг Хахалевой пытался вывести активы на миллиард рублей

Хахалева скрылась от следствия, была объявлена в розыск и в 2022 году арестована заочно. По данным следствия, она отсутствовала на рабочем месте 127 дней и незаконно получила 1,195 миллиона рублей. Позднее Хахалеву задержали в аэропорту Баку, но запрос об экстрадиции не был удовлетворен азербайджанским судом. Адвокат экс-судьи на судебном заседании 27 апреля предоставил доказательства ее фактического проживания в Тбилиси.