Путин: Россия и Казахстан обладают огромным логистическим потенциалом

Ранее, 26 мая, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на 28−29 мая намечен государственный визит Владимира Путина в Казахстан. Эта поездка будет приурочена к саммиту Евразийского экономического союза и заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которые пройдут в Астане.