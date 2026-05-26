Путин: Россия и Казахстан обладают огромным логистическим потенциалом

В своей статье «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии» президент РФ Владимир Путин указал, что Москва уделяет особое внимание развитию международных транспортных маршрутов «Север — Юг» и «Европа — Западный Китай».
Глава государства отметил, что Россия и Казахстан обладают огромным потенциалом в сфере логистики, что обусловлено их выгодным географическим расположением.
«Поэтому придаем большое значение развитию международных транспортных коридоров Север — Юг и Европа — Западный Китай», — заявил Путин.
Ранее, 26 мая, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на 28−29 мая намечен государственный визит Владимира Путина в Казахстан. Эта поездка будет приурочена к саммиту Евразийского экономического союза и заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которые пройдут в Астане.