Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин указал на важность запуска российско-казахстанской ракеты

Путин заявил о важности запуска российско-казахстанской ракеты «Союз-5/Сункар».

Источник: Аргументы и факты

Россия и Казахстан в текущем году реализовали значимый совместный проект в сфере космических технологий, осуществив запуск новой ракеты среднего класса «Союз-5/Сункар». Об этом упомянул президент России Владимир Путин, подчеркнув важность сотрудничества двух стран в развитии космонавтики.

Пуск состоялся с комплекса «Байтерек», что стало важным этапом в реализации двусторонних инициатив в космической отрасли. Этот проект рассматривается как перспективное направление взаимодействия Москвы и Астаны в высокотехнологичной сфере.

Особое значение событию придает его символичность: запуск прошёл в год юбилея первого полёта человека в космос, совершённого Юрием Гагариным с космодрома Байконур, что подчеркивает преемственность достижений и историческую связь двух стран в освоении космоса.

Ранее Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города открыли Национальный космический центр на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева в районе Филевский Парк.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше