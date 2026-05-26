Путин указал на важность запуска российско-казахстанской ракеты

Россия и Казахстан в текущем году реализовали значимый совместный проект в сфере космических технологий, осуществив запуск новой ракеты среднего класса «Союз-5/Сункар». Об этом упомянул президент России Владимир Путин, подчеркнув важность сотрудничества двух стран в развитии космонавтики.
Пуск состоялся с комплекса «Байтерек», что стало важным этапом в реализации двусторонних инициатив в космической отрасли. Этот проект рассматривается как перспективное направление взаимодействия Москвы и Астаны в высокотехнологичной сфере.
Особое значение событию придает его символичность: запуск прошёл в год юбилея первого полёта человека в космос, совершённого Юрием Гагариным с космодрома Байконур, что подчеркивает преемственность достижений и историческую связь двух стран в освоении космоса.
Ранее Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города открыли Национальный космический центр на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева в районе Филевский Парк.