Пушков: Украина борется за переход в сферу господства Запада

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Украина переходит в сферу господства Запада, а в западных СМИ это изображается борьбой за независимость. Такое мнение выразил председатель комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков на Международном форуме по безопасности.
«То, что делает сейчас Украина, изображается как ее борьба за независимость. Какая независимость? Это переход Украины в не просто сферу влияния, а в сферу господства Запада. Украина борется не за суверенитет, борется за то, чтобы стать частью Запада и его, так сказать, ударным плацдармом против России», — сообщил Пушков.
Он также отметил, что говорить о каком-то суверенитете Украины сейчас, когда примерно 60% ее бюджета составляет западная помощь, невозможно.
Международный форум по безопасности проходит с 26 по 29 мая в Московской области под эгидой Совета безопасности РФ на площадке комплекса «Live Арена». ТАСС — информационный партнер форума.