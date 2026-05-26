В Мексике усилили меры против Эболы перед ЧМ-2026

Министр здравоохранения Мексики Давид Кершенобич сообщил, что власти страны усилили эпидемиологический контроль и профилактические меры в связи со вспышкой лихорадки Эбола.
«Мы внедряем протоколы эпидемиологического надзора в координации с Соединенными Штатами и Канадой, прежде всего в контексте чемпионата мира», — заявил Кершенобич на пресс-конференции.
Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе африканская команда встретится со сборными Португалии, Узбекистана и Колумбии.
Ранее в ФИФА подтвердили, что игроки сборной ДР Конго могут въехать в США после вспышки вируса Эбола.