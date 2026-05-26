Глава МИД Кубы призвал мировое сообщество мобилизовать усилия для помощи острову

«Прошу мировое сообщество мобилизовать усилия, чтобы воспрепятствовать гуманитарной катастрофе, которая может разразиться [в результате действий властей США]», — сказал он 26 мая на заседании Совета Безопасности ООН. Также министр обратился к государствам Латинской Америки и Карибского бассейна с призывом «действовать, чтобы продолжать отстаивать зону мира [на Американском континенте]», и к странам глобального Юга — чтобы «бороться за общие ценности».
«Я прошу, чтобы все государства продемонстрировали солидарность с Кубой, которая всегда была для них партнером, игнорируя зачастую смертельные риски и не руководствуясь материальными ценностями», — сказал глава МИД республики. Он также подчеркнул ключевую роль ООН в отстаивании международного мира и безопасности. «Важно, чтобы Совет Безопасности ООН выполнял свои основные обязательства по поддержанию мира», — отметил Родригес Паррилья. Он также призвал Генеральную Ассамблею ООН «использовать ее широкие значительные полномочия, правовой демократический вес, который придает ей поддержка народов мира, чтобы принять меры для исправления ситуации, в которой оказалась Куба».
Глава МИД карибской республики затронул вопрос экономической блокады Кубы со стороны правительства США. В частности, он назвал ужесточившееся с начала 2026 года энергетическое эмбарго «жестоким неизбирательным коллективным наказанием кубинского народа, которое ведет к гибели людей».