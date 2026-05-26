Глава МИД Кубы призвал мировое сообщество мобилизовать усилия для помощи острову

«Я прошу, чтобы все государства продемонстрировали солидарность с Кубой, которая всегда была для них партнером, игнорируя зачастую смертельные риски и не руководствуясь материальными ценностями», — сказал глава МИД республики. Он также подчеркнул ключевую роль ООН в отстаивании международного мира и безопасности. «Важно, чтобы Совет Безопасности ООН выполнял свои основные обязательства по поддержанию мира», — отметил Родригес Паррилья. Он также призвал Генеральную Ассамблею ООН «использовать ее широкие значительные полномочия, правовой демократический вес, который придает ей поддержка народов мира, чтобы принять меры для исправления ситуации, в которой оказалась Куба».