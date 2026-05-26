Врач Никончук призвал не подбирать лекарства по советам из интернета

Терапевт, пульмонолог Илья Никончук заявил, что самолечение с помощью интернета может привести к ошибочному подбору препаратов, киберхондрии и использованию просроченных лекарств.

Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Не имея медицинских знаний и опыта, невозможно грамотно интерпретировать свои симптомы и поставить правильный диагноз. Как следствие, высока вероятность подобрать неподходящие препараты», — предостерёг Никончук.

По словам врача, самостоятельный выбор лекарств опасен ещё и тем, что человек не может точно определить дозировку и оценить взаимодействие разных препаратов между собой. Это может привести к побочным эффектам и затягиванию болезни.

Никончук добавил, что избыточная самодиагностика по материалам из интернета способна вызвать необоснованную тревогу о здоровье, хронический стресс, неврозы или депрессию.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН заявила, что нейросети в медицине могут помогать специалистам быстрее обрабатывать данные, но не заменяют врача при постановке диагноза.