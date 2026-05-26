Интерфакс: в России изучают ограничения на экспорт дизтоплива и авиакеросина

Власти России изучают возможность введения на экспорт дизтоплива и авиакеросина, сообщили Интерфаксу источники.
По словам одного из собеседников агентства, возможность обсуждается с прошлой недели. По итогам недавнего совещания нефтяным компаниям рекомендовали сдерживать экспорт нефтепродуктов.
Другой источник уточнил, что правительство в ближайшее время планирует принять решение о запрете на экспорт керосина на 1−2 месяца для производителей.
Ранее в Севастополе ввели ограничения на продажу топлива из-за проблем с логистикой.