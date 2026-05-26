В Москве открыли приём заявок на участие в Неделе моды

Седьмая Московская неделя моды пройдёт с 26 сентября по 1 октября в Центральном выставочном зале «Манеж».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину.

Приём заявок на участие уже открыт и продлится до 12 июля. По словам Сергуниной, предыдущие сезоны проекта объединили около тысячи российских и зарубежных дизайнеров.

В рамках мероприятия запланированы показы коллекций отечественных и иностранных брендов, лекции экспертов и фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Также посетители смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары в модном маркете.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве с 30 мая стартует «Театральный бульвар».