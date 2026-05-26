Путин: РФ и Казахстан выступают за демократизацию международных отношений

Россия и Казахстан едины в стремлении к демократизации международных отношений.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Казахстан едины в стремлении к демократизации международных отношений, основываясь на принципах равноправия и сохранения цивилизационного своеобразия, заявил президент России Владимир Путин в статье, опубликованной в издании «Казахстанская правда» в преддверии визита в республику.

«Россия и Казахстан солидарно выступают за демократизацию международных отношений на принципах равноправия, учета законных интересов всех государств, их культурной и цивилизационной самобытности», — отметил российский лидер.

Путин также сослался на статью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в которой лидер республики указал, что стратегическое партнерство двух стран играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Евразии.

«В подписанной тогда же, в ноябре, в Москве Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве нашла отражение общая заинтересованность двух государств в формировании более справедливого многополярного миропорядка, основанного на соблюдении норм международного права, включая положения Устава ООН», — подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер выделил, что для обеих стран важно бережно относиться к общей истории народов России и Казахстана.

«Особое место в ней занимает Победа в Великой Отечественной войне. В наших странах свято чтят подвиги отцов, дедов и прадедов, которые плечом к плечу сражались против нацизма, ценой огромных жертв принесли мир всей Европе», — добавил Путин.

Накануне Путин также указал на важность запуска российско-казахстанской ракеты «Союз-5/Сункар».

