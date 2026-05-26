Стубб: возможный диалог с Россией должен начинаться через ЕС и его институты

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что возможный диалог с Россией должен начинаться через ЕС и его институты.
Его слова приводит газета Helsingin Sanomat.
Стубб заявил, что, «если диалог с Россией будет начат, очень важно, чтобы первый контакт состоялся со стороны ЕС и институтов ЕС».
Ранее издание Politico писало, что роль посредника при потенциальных будущих переговорах Европы с Россией могли бы исполнить глава Европейского совета Антониу Кошта, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и бывший президент Финляндии Саули Ниинистё.
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.