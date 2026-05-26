На трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе построят 20 переходов

На трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе в Москве построят 20 внеуличных пешеходных переходов.
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на канал мэра столицы Сергея Собянина в мессенджере МАКС.
По словам Собянина, магистраль станет важной частью транспортной инфраструктуры столицы. Она соединит пять вылетных направлений и обеспечит связь районов Юго-Западного, Южного, Троицкого и Новомосковского округов.
Мэр отметил, что вдоль трассы активно развивается жилая застройка, поэтому для жителей создают безопасные маршруты к соседним районам, социальным объектам и остановкам транспорта.
Сейчас на магистрали уже работают 11 переходов. Ещё девять планируют построить на участке от улицы Поляны до Варшавского шоссе.
