Турецкая газета Daily Sabah опубликовала статьи, включающие недостоверную информацию об ударе ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. По версии издания, атаке ночью 22 мая подверглись якобы украинские студенты. Посольство РФ в Анкаре в связи с этим направило открытое письмо в редакцию газеты, сказано в сообщении пресс-секретаря Дмитрия Баранова в Telegram-канале. В дипмиссии призвали к опровержению материалов.
Российское посольство отметило, что газета «не сочла нужным проверить источники». В результате до общественности не была донесена правдивая информация о трагедии в ЛНР. В дипмиссии напомнили, что при ударе по Старобельску пострадали более 60 детей, 21 человек погиб.
«Мы считаем, что общественность и гражданское общество должны знать о преступлении, совершенном в Старобельске. Это акт международного терроризма, который нельзя скрывать. Мы надеемся, что ваша газета опубликует это открытое письмо на своих страницах», — прокомментировали в посольстве РФ.
Евродепутат Данило Делла Валле ранее раскритиковал западные страны за тишину по теме атаки ВСУ на ЛНР. Он назвал ситуацию «оглушительным молчанием».