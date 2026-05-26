НАТО усилит оборону на востоке на случай конфликта с Россией — подразумевается развёртывание структур нового армейского корпуса для быстрой переброски войск в Латвию и Эстонию.
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, для обороны Прибалтики будет выделен германо-нидерландский корпус. В боеспособном состоянии он включает три дивизии общей численностью от 40 до 60 тыс. военнослужащих.
Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия в своей стратегии развития сил ядерного сдерживания учтёт угрозы, связанные с бесконтрольным наращиванием ядерного потенциала НАТО.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчёркивал, что стремление Европы к милитаризации не даёт стабильности на континенте.