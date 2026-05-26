Пратес: Махачев думает, что я более лёгкий соперник, чем Гарри

Бразильский боец UFC Карлос Пратес отреагировал на слова чемпиона в среднем весе россиянина Ислама Махачева.
«Ислам думает, что я более лёгкий бой, чем Иан Гарри. Возможно, потому что Иан победил меня. Как я уже говорил, Леон Эдвардс переводил меня в партер, ДДМ переводил меня, и Иан Гарри тоже один раз перевёл меня. Возможно, он думает, что это будет легко, но когда я дрался с этими парнями, меня не беспокоили их тейкдауны. Я знаю, что эти ребята не смогут финишировать меня или удерживать внизу вечно», — сказал Пратес в интервью Даниэлю Кормье на YouTube.
25 апреля появилась информация, что в разработке находится бой между Махачевым и Иэном Гэрри. Поединок может пройти в августе в Филадельфии на UFC 330.
2 мая Маддалена техническим нокаутом проиграл Пратесу на турнире UFC Fight Night 275.
В активе Пратеса 24 победы и семь поражений.
Ранее Маддалена заявил, что не извлёк уроков из поражения от Махачева.