Пратес: Махачев думает, что я более лёгкий соперник, чем Гарри

«Ислам думает, что я более лёгкий бой, чем Иан Гарри. Возможно, потому что Иан победил меня. Как я уже говорил, Леон Эдвардс переводил меня в партер, ДДМ переводил меня, и Иан Гарри тоже один раз перевёл меня. Возможно, он думает, что это будет легко, но когда я дрался с этими парнями, меня не беспокоили их тейкдауны. Я знаю, что эти ребята не смогут финишировать меня или удерживать внизу вечно», — сказал Пратес в интервью Даниэлю Кормье на YouTube.